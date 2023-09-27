حكومة دمشق تحكِم قبضتها على المحتجين وتعتقل 3 شبان

اعتقل عناصر دورية مشتركة للمخابرات العسكرية والأمن السياسي التابعة لحكومة دمشق، 3 شبان في بلدة الهامة بريف دمشق الشمالي الغربي، بعد انتشار عبارات مناهضة للحكومة على جدران حي الشامية في البلدة، حسب ما نقله المرصد السوري.

وأشار المرصد إلى اقتياد الشبان إلى أحد مراكز الأمن السياسي في العاصمة دمشق دون معرفة مصيرهم.

ولفت المرصد إلى أن ضباط تابعين لقوات حكومة دمشق هددوا أهالي بلدة الهامة في حال عاود أبناؤها كتابة عبارات مناهضة لحكومة دمشق.

وتخشى حكومة دمشق من موجة احتجاجات شعبية، وبدلاً من العمل على تحسين الأوضاع المعيشة، لا تزال تتبع سياسة القبضة الأمنية عبر شن حملات أمنية بشكل يومي وتنفيذ اعتقالات تعسفية بحق شبان ورجال بتهم التخطيط للخروج في مظاهرات وآخرين منددين بالواقع المعيشي الكارثي.

(س ع)