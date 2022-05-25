حكومة دمشق تبيع جوازات السفر.. دولة جباية لصالح حيتان الفساد

بين الفينة والأخرى تفاجئ حكومة دمشق، السوريين بقرارات لا تخدمهم، بل تخدم فئة قليلة من المحسوبين عليها والسماسرة.

وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الداخلية التابعة لحكومة دمشق، تعميماً أعلنت بموجبه إمكانية الحصول على جواز السفر فوراً ودون الحاجة لحجز دور على المنصة الألكترونية، لكن بشرط دفع مبلغ 300 ألف ليرة سورية.

وفي سياق الردود المستهجنة هاجم الكثير من رواد وسائل التواصل الافتراضي هذا القرار، واعتبروا ما تقوم به حكومة دمشق بأنها تحولت إلى دولة جباية تنهب المواطنين البائسين المحصورين ما بين مطرقة حكومة قمعية فاسدة وما بين سندان الإجراءات (السرقات) التي تقوم بها وزارة الداخلية في حكومة دمشق.

وهاجم أحد رواد صفحات التواصل الافتراضي "الفيسبوك" القرار، وقال:"دفتر صغير عبارة عن كم صفحة بـ300 ألف وين صارت هي؟"

فيما تساءل آخر مستهجنا: "حرصا على الشعب يلي هوة بأمس الحاجة لجواز السفر بتمصوا دمو؟! معاملة الخالة مرت الأب ليه!؟"

وقال آخر : "من تحت الدلف لتحت المزراب".

وباتت سوريا وبفضل حكومة دمشق البلد الوحيد في العالم الذي يبيع جواز السفر لمواطنيه بأعلى الأسعار.

ويشار إلى أن هناك صعوبة في الحصول على جوازات السفر في سوريا منذ تموز العام 2021، بحجة عدم القدرة على طباعة جوازات جديدة، وهو ما أوجد دوراً كبيراً للسماسرة الذين بدأوا يطلبون مبالغ مالية طائلة مقابل استصدار جواز السفر، تحت ضغط الحاجة للكثير من السوريين الذين يرغبون بمغادرة البلد القابع في الفقر المدقع نتيجة سياسات حكومة دمشق التي يصفها المحللون الاقتصاديون بأنها تعمل فقط لصالح حيتان المال والفساد.

(ي ح)

ANHA