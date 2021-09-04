حكومة دمشق تعلن موافقتها على طلب لبنان تمرير الكهرباء عبر الأراضي السورية

وقالت حكومة دمشق يوم السبت إنها ترحب بطلب لبنان استيراد الغاز المصري لتوليد الطاقة بعد أن قام وزراء لبنانيون رفيعو المستوى بزيارة لدمشق بعد غياب طال سنوات، بحسب وكالة رويترز.

ويهدف الوفد، بقيادة زينة عكار، التي تشغل عدة مناصب في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، إلى تمهيد الطريق لخطة تدعمها الولايات المتحدة لتخفيف نقص الكهرباء في لبنان عن طريق نقل الكهرباء عبر الشبكة السورية.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري، نصري خوري، في بيان مقتضب عقب الاجتماع أن "الجانب السوري رحب بالطلب وأكد استعداده للالتزام به".

وتنطوي الخطة على استخدام الغاز المصري لتوليد الكهرباء في الأردن والتي ستنقل بعد ذلك عبر سوريا إلى لبنان.

وتعتبر العقوبات الأمريكية على سوريا عاملًا معقدًا في أي جهد لمساعدة لبنان عبر سوريا، لكن أعضاء الكونغرس الذين زاروا بيروت هذا الأسبوع قالوا إن واشنطن تدرس طرقًا للتعامل بشكل عاجل مع هذه العقبات.

وقالت السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا إن "هناك إرادة لتنفيذ الخطة".

واستقبل وزير خارجية حكومة دمشق فيصل المقداد وفدًا لبنانيًّا على الحدود يوم السبت ضم أيضًا وزيري الطاقة والمالية.

وتجنب مسؤولون لبنانيون في الغالب زيارة سوريا منذ بدء الحرب هناك في 2011 حيث تبنت بيروت سياسة الابتعاد عن الصراعات الإقليمية.

(م ش)