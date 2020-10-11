حكومة دمشق تعلن إخماد الحرائق وأهالي يردون: لم يبق شيء ليحترق

وقال وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة دمشق محمد حسان قطنا إنه تم إخماد كل الحرائق التي نشبت من فجر يوم الجمعة في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص.

وأوضح المهندس قطنا في تصريح لوكالة سانا الرسمية أن عدد الحرائق بلغ 156 حريقاً منها 95 حريقاً في اللاذقية و49 حريقاً في طرطوس و12 حريقاً في حمص، لافتاً إلى أن حريق موقع البلعة بحمص أخمد صباح اليوم، وهو في طور المراقبة والتبريد.

وبحسب الوزير، تواصل فرق الإطفاء والدفاع المدني الموجودة في مواقع الحرائق وبمشاركة مروحيات من الجيش عمليات التبريد في المواقع المحروقة بمحافظة اللاذقية للحيلولة دون تجددها.

ولاقى هذا التصريح الحكومي، انتقادات من قبل الأهالي عبر صفحات التواصل الاجتماعي، حيث عبروا عن انزعاجهم من تأخر الإجراءات الحكومية.

وكتب الفنان السوري بشار إسماعيل في صفحته على حساب فيسبوك قائلًا: "بالرغم من حالة الاكتئاب والحزن، ضحكت على خبر قرأته إنه تم إخماد الحرائق كافة في اللاذقية"، وأكد الفنان السوري بأنه لم يخمد أحد أي حريق لكن لم يتبق شيء ليحترق".

(ي ح)