حكومة دمشق تعلن الحصيلة النهائية لضحايا الزلزال في مناطقها

ضرب زلزال بقوة 7.7 فجر يوم الإثنين، 6 شباط، شمال كردستان وتركيا وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان، وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط؛ مخلفاً حتى الآن آلاف الضحايا ودماراً كبيراً.

وارتفعت حصيلة الضحايا والمصابين في المناطق المحتلة من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها السوريين، حيث أفادت الإحصائيات في تلك المناطق إلى فقدان 2274 شخصاً حياتهم و12400 مصاباً، والعدد مرشح للارتفاع بشكل كبير؛ بسبب وجود مئات الأسر تحت الأنقاض.

فيما أعلن وزير الصحة في حكومة دمشق، الدكتور حسن الغباش لوسيلة إعلامية الحصيلة النهائية؛ لضحايا الزلزال التي تعرضت لها مناطق سيطرة حكومته والتي بلغت 1414 شخصاً فقدوا حياتهم و2357 إصابة.

والجدير بالذكر، أن حصيلة وزارة الصحة، تشمل مناطق سيطرة حكومة دمشق فقط، ولا تشمل بقية المناطق السورية.

كما لم يطرأ أي تغيير على حصيلة هيئة الصحة لشمال وشرق سوريا، حيث ما زال عدد الضحايا والمصابين ذاته في شمال وشرق سوريا، والذي بلغ 6 ضحايا و57 مصاباً.

(م ش)