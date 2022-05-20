حكومة دمشق بعد مرور 17 يوماً: بناء تركيا مساكن لمليون لاجئ سوري هدفه استعماري

أصدرت وزارة خارجية حكومة دمشق بياناً، انتقدت فيه إعلان رئيس دولة الاحتلال التركي، رجب طيب أردوغان، في الـ 3 من الشهر الجاري عن عزمه بناء 200 ألف وحدة سكنية في الشمال السوري المحتل، وأن مليون لاجئ سوري مستعدون للعودة إليها.

ووصفت خارجية حكومة دمشق في بيانها، تصريحات أردوغان حول إنشاء "منطقة آمنة" في شمال سوريا بأنها "رخيصة وتكشف الألاعيب العدوانية التي يرسمها هذا النظام ضد سوريا ووحدة أرضها وشعبها".

وأضاف البيان: "المساومات الدنيئة التي قام ويقوم بها النظام التركي تظهر انعدام الحد الأدنى من الفهم السياسي والأخلاقي للتعامل مع الأزمة في سوريا".

واعتبرت خارجية حكومة دمشق إنشاء مثل هذه المنطقة بأنه "لا يهدف إطلاقاً إلى حماية المناطق الحدودية بين سوريا وتركيا، بل هدفه استعماريٌّ. وإنشاء بؤرة متفجرة تساعد بشكل أساسي على تنفيذ المخططات الإرهابية الموجهة ضد الشعب السوري".

وجاء في البيان: "نرفض وبشكل مطلق، مثل هذه الألاعيب، ونطالب الدول في المنطقة وخارجها التي زجت بنفسها في تمويل هذه المشاريع الإجرامية والدعاية لها إلى التوقف فوراً عن دعم النظام التركي لتحقيق أوهامه الشيطانية".

والجدير بالذكر أن جميع تصريحات وبيانات حكومة دمشق لم تتجاوز الكلام الإنشائي، فيما تحدثت وسائل إعلام تركية عن تفاهمات بين حكومة دمشق وحكومة العدالة والتنمية بخصوص ملف اللاجئين السوريين.

(م ش)