حكومة بغداد: لن نرسل أي مبلغ بعد الآن لهولير

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن "قرار إرسال الرواتب جاء بعد موافقة حكومة الإقليم على مقترح الوزارة الاتحادية بتسوية نهائية، وأن المبلغ المُرسل سيكون آخر دفعة على الإطلاق ترسلها بغداد إلى الإقليم، لأننا لن نرسل أي مبالغ لاحقة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي".

وأضافت أن "مبلغ الـ 400 مليار دينار عراقي المرسل، محتسب ضمن حساب حكومة إقليم كردستان لسداد نفقات الإقليم، ومن ضمنها رواتب الموظفين لشهر نيسان المنصرم، وحسب اتفاق أبرم مع الإقليم بموجب الكتاب المرقم 802 في 19/5/2020 والذي نص على الدخول في اجتماعات مكثفة بين ممثلي الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان لشهر حزيران للاتفاق على تسوية نهائية بين الطرفين باعتماد قانون الإدارة المالية الاتحادي".

و‎صرفت الحكومة الاتحادية في العراق، مؤخراً، 400 مليار دينار عراقي (نحو 336 مليون دولار) لحكومة إقليم كردستان وأودعتها في حساب الإقليم بالبنك المركزي العراقي.

(ي ح)