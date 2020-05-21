حكومة الوفاق ترفض وقف إطلاق النار في ليبيا

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الليبية محمد القبلاوي في تصريح لوكالة سبوتينك إن "حكومة الوفاق قد أعلنت موقفها من الهدنة ورفضتها لعلمها التام بأنها محاولة لكسب الوقت وإنقاذ حفتر وقواته من الهزائم المتلاحقة".

وكانت قوات حكومة الوفاق بدأت، الأربعاء، هجوماً عسكرياً جديداً على مدينة ترهونة ذات الأهمية الاستراتيجية للجيش الليبي بإسناد تركي جوّي وبحري، تمهيداً لاقتحامها.

وقال الجيش الليبي، الأربعاء، إن قوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، نفذت هجوماً عسكرياً جوياً وبحرياً على مدينة ترهونة باستخدام صواريخ غراد وبوارج تركية، استهدفت كلها مواقع مدنية.

وأوضح بيان للمركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن مدينة ترهونة تعرضت إلى القصف بأكثر من 20 صاروخ غراد وضربات من البوارج التركية، استهدفت كلها أحياء سكنية ومدرسة تعليمية، بينما تحدثت قوات الوفاق عن تدمير منظومات دفاع جوي تابعة للجيش الليبي.

ومدينة ترهونة هي آخر معاقل الجيش الليبي غرب ليبيا، وتعد المنفذ الرئيسي للدخول إلى العاصمة طرابلس، وقاعدة استراتيجية للهجوم عليها، وأضحت اليوم هدفاً لقوات حكومة الوفاق، بعد سيطرتها على قاعدة الوطية الجوية.

(ش ع)