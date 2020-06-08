حكومة السراج تتحدى روسيا وإيران بصدد الهجوم على اسرائيل

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى تحدي السراج للروس وكذلك استعدادات إيران لمواجهة اسرائيل وصفقات تبادل الأسرى المقبلة بين واشنطن وطهران.

الغارديان :الحكومة الليبية تتحدى التحذيرات الروسية بخططٍ للسيطرة على مواقع شرقية

في الشأن الليبي قالت صحيفة الضشصحيفة الغارديان البريطانية "تعتزم حكومة الوفاق الاستيلاء على القاعدة الجوية التي تحوي طائرات روسية في مدينة سرت الاستراتيجية.

وقالت الحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة إنها ستتحدى أي تحذيرات روسية، وستمضي قدماً في الاستيلاء على موقعين استراتيجيين آخرين على الأقل في غرب ليبيا، بهدف منع روسيا من إنشاء قاعدة جوية في البلاد، وجاء ذلك الإعلان مع استئناف إنتاج النفط في ليبيا بعد إغلاقه منذ كانون الثاني/يناير.

وقالت حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، إنها تنوي المضي قدماً في الاستيلاء على كل من مدينة سرت الساحلية وقاعدة الجفرة الجوية التي تضم حالياً 14 طائرة روسية من طراز ميج 29 وسو 24".

جيروزاليم بوست: إيران تستعد لمواجهة إسرائيل في سوريا

أما الجيروزاليم بوست الاسرائيلية فتطرقت إلى استعدادات إيرانية لمواجهة إسرائيل في سوريا، وقالت "أشار تقرير مطّلع الأسبوع الماضي، إلى أن إيران ربما تستعد للصراع مع إسرائيل في سوريا، ولن تقبل بعد ذلك الضربات الجوية الإسرائيلية على مستودعاتها دون رد.

وكتب الصحفي إيليا ماغنير على موقع ميديوم على الإنترنت حول ما إذا كانت "حرب الشرق الأوسط الكبرى ستبدأ من بلاد الشام" واستشهد بسوريا على أنها نقطة اشتعال محتملة.

فتقرير ماغنير مثير للاهتمام لأنه يؤكد أنه وفقاً لمصادر خاصة، فإن إيران تقوم بإخلاء مواقع تجمعات مستشاريها، ليس للانسحاب أو لإعادة الانتشار، ولكن لإيجاد قواعد داخل ثكنات الجيش السوري، حيث سيطر حزب الله على المباني الإيرانية التي تم إخلاؤها، وقد تم إبلاغ روسيا بالتغيير حتى تصل المعلومات إلى إسرائيل.

وفي منتصف ايار/مايو، ظهرت تقارير تفيد أن إيران قد تسحب بعض قواتها من سوريا، والتي تقدر بنحو 1000 فرد من الحرس الثوري الإيراني، لكن محللين ومسؤولين أمريكيين رفضوا هذا التقييم في ذلك الوقت.

ويقدم مقال ماغنير في 6 حزيران/يونيو وجهة نظر أخرى حول ما قد يحدث: إيران لم تعد تريد قبول الضربات الإسرائيلية على مستودعاتها دون أي رد".

ذا ناشيونال: إيران مستعدة لمزيد من عمليات تبادل الأسرى مع الولايات المتحدة

وقالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية "نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي قوله إن إيران مستعدة لمزيد من تبادل الأسرى مع الولايات المتحدة.

وتم الإفراج عن مايكل وايت من البحرية الأمريكية المحتجز في إيران منذ عام 2018، الخميس الماضي كجزء من صفقة سمحت فيها الولايات المتحدة للطبيب الإيراني الأمريكي ماجد طاهري بزيارة إيران، وهي حالة نادرة للتعاون الأمريكي الإيراني.

وقال موسوي "إذا كانت هناك إمكانية لتبادل الأسرى، فنحن على استعداد لإطلاق سراح بقية الأشخاص المسجونين وإعادتهم إلى البلاد".

(م ش)