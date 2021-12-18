وأشارت هيئة الإذاعة الأثيوبية، إلى أن البلدات التي جرى استعادة السيطرة عليها تشمل ولديا وكوبو وسانكا وجوبي وهارا.

كما ذكرت هيئة الاتصالات الأثيوبية الحكومية، في بيان نشرته اليوم السبت، على صفحتها في "فيسبوك"، أن قوات حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد انتزعت منطقة شمال وولو بالكامل من "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي".

وذكرت الهيئة أن القوات الحكومية وقوات الأمن في ولايتي أمهرة وعفار خلال هجوم منسق استعادت خلال الليلة الماضية وصباح اليوم، السيطرة بالكامل على عدد من المدن والبلدات في المنطقة، منها مركزها مدينة ولديا، وقضت على قوات المتمردين هناك.

وأشار البيان إلى أن القوات الحكومية تعمل حالياً على تطهير بلدة لاليبيلا من قوات المتمردين وتقضي على نقاط "الجبهة الشعبية" في بلدة سوقوتا وضواحيها، وتطارد القوات المتمردة التي تتراجع باتجاه بلدة كوريم في إقليم تيغراي.

ولم تعلق "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" بعد على هذا الإعلان.

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد وتوسع النزاع المسلح الذي اندلع في شمال أثيوبيا قبل أكثر من عام.

(د ع)