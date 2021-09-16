أقر مجلس الوزراء اللبناني البيان الوزاري بالإجماع، وتعهدت الحكومة فيه بإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية. وشدد البيان على التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي بما تقتضيه الأولويات والمصلحة الوطنية.

وقال وزير الإعلام جورج قرداحي، في بيان، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: "تقرر بناءً على طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن يكون "معاً للإنقاذ شعار الحكومة".

وأشار قرداحي إلى أنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون شدد على ضرورة الإسراع في إيجاد الحلول لقضايا الناس المعيشية وإيلاء هذا الموضوع أقصى درجات الاهتمام"، لافتاً إلى أنّ "المناقشات داخل لجنة صياغة البيان الوزاري كانت إيجابية جداً وفق ما قال ميقاتي".

وأكّد أنّ "هناك استعداداً لدى الحكومة لاتخاذ قرارات مهمة لتخفيف الأعباء عن الناس".

وأضاف قرداحي: "لم نتطرق إلى موضوع دخول الوقود الإيراني إلى لبنان لأن الجلسة كانت مخصصة للبيان الوزاري ولا يمكنني قول موقف الحكومة طالما أننا لم نناقش الموضوع بعد في جلسة الحكومة".

(ز غ)