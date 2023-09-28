حكومات الاتحاد الأوروبي تناقش استعدادات توسيع التكتل

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة أوليفر فارهيلي إن التكتل سيجري إصلاحاتٍ داخليةً بالتوازي مع الاستعدادات التي تجريها الدول المرشَّحة للوفاء بمعايير الانضمام المعقدة له.

وأضاف فارهيلي أن المفوضية ستُقدّم خلال الأسبوعين المقبلين حزمةً من الإجراءات لمساعدة الدول المرشَّحة للعضوية للإسراع بالإصلاحات التي تمكنهم من الوصول التدريجي إلى أسواق الاتحاد علاوة على أموال إضافية.

ومن المقرر أن تضع المحادثات بين وزراء شؤون الاتحاد الأوروبي من الدول الأعضاء البالغ عددهم سبعةً وعشرين حاليًا في مدينة مورسيا الإسبانية الأساس لقمة الاتحاد الأوروبي يومي 5 و6 تشرين الأول.

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