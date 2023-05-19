هكذا تمنع حواجز حكومة دمشق عبور مواد الترميم إلى حي الشيخ مقصود

تواصل حكومة دمشق حصارها الخانق لحيي الشيخ مقصود والأشرفية منذ أكثر من 10 أشهر الذي تمنع من خلاله مرور المحروقات والأدوية، والمواد المعيشية الأساسية إليهما، آخرها مواد الترميم اللازمة لإصلاح ما دمره زلزال 6 شباط.

ويشكل منع مرور مواد الترميم تلك، خطراً كبيراً على السلامة العامة لأهالي الحيين، حيث يفتح المجال أمام تسرب المياه إلى أساسات الأبنية وبالتالي هبوطها وانهيارها فوق رؤوس ساكنيها.

مراسل وكالتنا في مدينة حلب رصد حاجز العوارض التابع لحكومة دمشق والذي يمنع منذ أكثر من 35 يوماً مرور مواد خاصة بالترميم ومنها "أنابيب الصرف الصحي".

ويظهر فيديو التقطه مراسلنا، منعْ عناصر حكومة دمشق آليتين محملتين بأنابيب الصرف الصحي من المرور إلى الحيين، المخصصة لاستبدالها بالأنابيب التالفة نتيجة الزلزال.

(س ر)

ANHA