حكمت حبيب يتحدث لوكالتنا اليوم عن بنود مسودة العقد الاجتماعي وأهميتها

شارفت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وعبر لجنة من الخبراء والسياسيين وممثلي مكونات المنطقة، على إنهاء صياغة عقد اجتماعي جديد للمنطقة.

وتتألف مسوّدة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا من أربعة محاور رئيسة؛ وهي المبادئ الأساسية، والحقوق والحريات الأساسية، والنظام المجتمعي، والأحكام العامة.

وتواصل لجنة صياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا إجراء اجتماعات جماهيرية، ومع أعضاء مؤسسات الإدارة الذاتية؛ لمناقشة مسوّدة العقد واستقبال الآراء حولها، لدراستها قبل عرض المسوّدة على التصويت من قبل المجلس العام للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

ولتسليط الضوء بنود مسودة العقد الاجتماعي وأهميتها، تستضيف وكالتنا عصر اليوم، وفي تمام الساعة 17:00 بتوقيت قامشلو، الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في إقليم الجزيرة وعضو اللجنة المصغرة لصياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا، حكمت حبيب.

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(ي ح)