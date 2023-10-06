حكمت الحبيب: دولة الاحتلال التركي ترتكب جرائم حرب في شمال وشرق سوريا

صعّدت دولة الاحتلال التركي من هجماتها مستهدفة المنشآت الحيوية في شمال وشرق سوريا، حيث استهدفت مواقع في الحسكة وعامودا وتربه سبيه وجل آغا وإقليم الفرات، منها محطات كهرباء وسدود ومواقع نفطية.

تعقيباً على الهجمات التركية، قال الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في إقليم الجزيرة، حكمت الحبيب، إن ما يُشن من هجوم هو جريمة حرب ترتكب بحق شمال وشرق سوريا.

وفي تصريحه لوكالتنا، أشار إلى "أن حكومة العدالة والتنمية ومنذ استلامها للسلطة في تركيا، اتخذت موقفاً عدائياً علنياً ضد المنطقة، واليوم يعاود جيش الاحتلال التركي استهداف البنية التحتية في شمال وشرق سوريا".

الحبيب أكد أن "المواقع التي تستهدف هي منشآت حيوية، وإلحاق الضرر بها يضر بشكل مباشر بحياة الأهالي في شمال وشرق سوريا".

وذكر أن "دولة الاحتلال التركي تستخدم الذرائع لشن الهجمات على شمال وشرق سوريا، في محاولة لشرعنة عدوانها ووحشيتها".

الحبيب طالب القوى الدولية بموقف واضح من جريمة الحرب التركية، والتدخّل الفوري.

وخاطب مواطني شمال وشرق سوريا بضرورة المقاومة في وجه الاحتلال، بعزيمة وإصرار حتى دحره من كامل الأرض السورية، قائلاً "نحن أصحاب الحق والأرض".

(سـ)

ANHA