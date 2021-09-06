حكم خلو يحث الكرد على استخلاص العبر من وضع أفغانستان وتعزيز حمايتهم الذاتية

كثفت الدولة التركية المحتلة هجماتها بموافقة القوى العالمية. فيما يتزايد النقاش حول كيفية الحماية الذاتية في شمال وشرق سوريا.

بخصوص هذا الموضوع أشار عضو لجنة أعيان شمال وشرق سوريا حكم خلو إلى الأهمية الكبيرة للحماية الذاتية بالنسبة للشعوب.

و أشار خلو إلى أن الدولة التركية المحتلة أقامت وجودها على أساس إبادة القوميات الأخرى، وقال " منذ سقوط الامبراطورية العثمانية والدولة التركية تريد إعادة إحياء قوتها في الشرق الأوسط . وفي هذا السياق تظل تهاجم بلا انقطاع. لقد كانوا منذ أيام الامبراطورية العثمانية وحتى الدولة التركية حاليا دائما في موقع احتلال على هذه الأرض. لم يجدوا جذورهم على هذه الأرض أبدا. لكن العرب والكرد والآشوريين والأرمن كانوا الأصحاب الحقيقيين لهذه الأرض. لهذا دافعوا دائما عن أرضهم ضد كل الهجمات".

وقال خلو أن هناك آراء مختلفة ظهرت في المجتمع مقابل هجمات الدولة التركية المحتلة وتابع "إحدى هذه الآراء هو التحرك وفق مواقف منظمات حقوق الإنسان الدولية الموجودة في المنطقة ومواقف القوى العالمية. وهناك رأي آخر وهو التنظيم الذاتي لمواجهة هذه الهجمات وتوعية الرأي العام ،والخيار الثاني هو ما يلقى صدىى في المجتمع، وقد أظهرت الأحداث الأخيرة في أفغانستان مدى أهمية الحماية الذاتية الاجتماعية ، فلو كان المجتمع منظما وفق الحماية الذاتية لما استطاعت طالبان السيطرة على أفغانستان بهذه السهولة. أهمية الحماية الذاتية لا تنحصر فقط بمواجهة الهجمات المسلحة بل ضد هجمات الإبادة والصهر القومي أيضا".

وأوضح حكم خلو أن الدولة التركية المحتلة لا تهاجم بالأسلحة فقط، وقال "إنها تستخدم كل تقنياتها لتدمير شمال وشرق سوريا.تريد تدمير المجتمع من خلال الاقتصاد ،الإعلام والفوضى التي تخلقها بين الشعب. وقطع المياه عن محطة علوك التي تغذي الحسكة هو أيضا جزء من هذه الهجمات. يجب أن نكافح بحزم ضد هجمات الدولة التركية".

كما أوضح خلو ضرورة اتخاذ الإدارة الذاتية خطوات مهمة للتخفيف من معاناة الشعب وأضاف "على الإدارة الذاتية زيادة دفاعاتها والحفاظ على قوة الشعب، خاصة في الوقت الذي فرضت فيه حكومة دمشق حصارا. السلطة المواجهة لنا تحاول كسر البنية الاجتماعية. من المهم جدا للشعب الكردي حماية مكتسباته. يجب اتخاذ خطوات لتشجيع الناس على البقاء في هذه الأرض وحل المشاكل القائمة بطريقة اجتماعية".

وذكر حكم خلو أنهم كوجهاء عقدوا اجتماعات شعبية وكان جدول الأعمال الرئيسي لتلك الاجتماعات هو الحماية الذاتية وقال: " ما فعلته الدولة التركية في عفرين وكري سبي واضح . الحماية الذاتية الاجتماعية مهمة للشعب لقبول بعضهم البعض و إيجاد الحلول المشتركة لمشاكلهم. الدولة التركية المحتلة اليوم لا تستهدف الكرد فقط فهي تستهدف الشعب العربي أيضا في كري سبي كما تهاجم القرى الآشورية والسريانية في تل تمر أيضا".

وتابع خلو "الحماية الذاتية مهمة جدا في بناء وجود ومستقبل الشعوب. يجب على الشعب تنظيم ذاته. فالحماية الذاتية الاجتماعية لا تكون فقط بالأسلحة بل بالنضال المنظم أيضا. إن تنظيم المؤسسات وتنظيم المجتمع وتحويل المدن إلى مناطق آمنة هو جزء من الحماية الذاتية الاجتماعية".

وقال حكم خلو إن الدولة التركية المحتلة تروج دائما الدعاية السوداء بين الناس وأضاف "الدولة التركية تريد تهجير الناس من أراضيها. وعلينا كمجتمع أن نتخذ موقفا ضد ذلك ويجب على شعبنا تعزيز تنظيمه الذاتي ووعيه ضمن إطار الحماية الذاتية الاجتماعية ضد الهجمات التي تريد تدمير آمال الشعوب .يجب أن تصبح جميع الشوارع والأزقة والمنازل مناطق لتنظيم الحماية الذاتية الاجتماعية".

(ر)

ANHA