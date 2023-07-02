حكم بالسجن 5 سنوات على ناشطة حقوقية لمشاركتها بالاحتجاجات في إيران

وأصدرت السلطات القضائية الإيرانية أحكامًا أخرى بحق الناشطة “كلرخ إيرايي” تتضمن مصادرة هاتفها المحمول ومنعها من مغادرة البلاد لمدة عامين، ومنعها من التواجد في طهران، أو المشاركة في الأحزاب والتجمعات لعامين كذلك.

وأشار مصدر مطلع ومقرب من عائلة “كلرخ إيرايي” إلى أن محكمة الاستئناف في طهران التي أصدرت الحكم لم تقدم أي مستندات وأدلة تدين الناشطة الحقوقية.

هذا واعتقلت السلطات الإيرانية الناشطة بمجال حقوق الإنسان “كلرخ إيرايي”، منذ نحو عشرة أشهر، وأودعتها سجن إيفين سيِّئ الصيت، بسبب مشاركتها في الاحتجاجات الشعبية المتواصلة .

(سـ)