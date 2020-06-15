حجي كاجان من مخيم مخمور يدعو الكردستانيين للانتفاض ضد تركيا

تعرض قضاء شنكال ومخيم مخمور للاجئين في باشور "جنوب كردستان" ومناطق الدفاع المشروع في تمام الساعة 00:00 لقصف عنيف من قبل طائرات الاحتلال التركي.

الرئيس المشترك لمجلس الشعب في مخيم الشهيد رستم جودي حجي كاجان أوضح خلال بيان إلى الرأي العام بانهم لن يستسلموا مهمها كلفهم الأمر".

وقال كاجان: " استهدف الاحتلال التركي لمخمور ليس بحدث جديد، أهالي مخمور دفعوا الثمن كثيراً سابقاً ولن يتراجعوا مهما كلف الثمن".

ودعى كاجان جميع الكرد للانتفاض ضد الاحتلال التركي وقال" ندعو كافة اهالينا في كافة انحاء العالم للتظاهر ضد هجمات الاحتلال التركي، وقال" إلى جميع الكردستانيين، اهالي مخمور لن يستسلموا وسيقاومون الاحتلال التركي مهما كلفهم الأمر".

واشارة حجي كاجان بأن الهجوم التركي الغاشم يقوي من ارادتهم و وإيمانهم بالقائد الكردي عبدالله اوجلان والشهداء، مندداً بكل من يتعاونون مع تركيا في هذه الحرب القذرة.

وقال الرئيس المشترك لمجلس الشعب في مخيم الشهيد رستم جودي حجي كاجان في نهاية خطابه بأن رغم الحصار والهجمات المتكررة، لن تتمكن تركيا من أهالي مخمور والمقاومة ستستمر".

(آ س)