هجوم يستهدف المنطقة الخضراء قرب السفارة الأميركية ببغداد

وقبل نحو أسبوعين من الموعد المقرر لانسحاب القوات القتالية الأجنبية من البلاد، استهدف هجوم فجر اليوم الأحد، المنطقة الخضراء وسط بغداد التي تضم السفارة الأميركية، بحسب ما أفادت القوات الأمنية العراقية في بيان لها.

وجاء في بيان لخلية الإعلام الأمني الرسمية أن "المنطقة الخضراء ببغداد تعرضت إلى قصف بواسطة صاروخين نوع كاتيوشا، حيث تم تفجير الأول بالجو بواسطة منظومة سيرام "الدفاعية" أما الثاني فقد سقط قرب ساحة الاحتفالات"، حيث تبعد نحو 500 متر من السفارة الأميركية، مضيفة أن الهجوم تسبب بأضرار في سيارتين.

وأعلن العراق الأسبوع الماضي نهاية "المهام القتالية" لقوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن على أراضيه، لتصبح مهام تلك القوات محصورة بالتدريب وتقديم المشورة.

وسيبقى نحو 2500 جندي أميركي وألف جندي من قوات التحالف في العراق.

(د ع)