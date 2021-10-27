هجوم ثانٍ في محافظة ديالى العراقية.. مقتل 7 أشخاص

وقال المصدر لـ السومرية نيوز إن "مجهولين يعتقد انتماؤهم لذوي ضحايا يوم أمس هاجموا قرية نهر الإمام المجاورة للقرية التي حصل بها الهجوم يوم أمس، وقتلوا 7 أشخاص وحرقوا عددًا من المنازل".

والثلاثاء، شن مرتزقة داعش هجومًا على قرية الرشاد في ديالى ما أدى إلى مقتل 11 شخصًا.

وبحسب مصادر أمنية، فإن غالبية سكان قرية الرشاد هم من عشيرة بني تميم التي ينتمي إليها محافظ ديالى، وأُرسلت تعزيزات عسكرية لمكان الحادث وأُطلقت عملية تمشيط.

وأعلن العراق أواخر العام 2017 انتصاره على مرتزقة داعش بعد طردهم من كل المدن الرئيسة التي سيطروا عليها عام 2014.

ولكن رغم ذلك يستهدف مرتزقة داعش بين وقت وآخر مواقع عسكرية، وقد نفّذوا الشهر الماضي هجومًا أودى بحياة ثلاثين مدنيًّا في حي مدينة الصدر بالعاصمة بغداد.

(ل د)