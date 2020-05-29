هجوم ثانٍ في أقل من 24 ساعة.. وطالبان تقتل 14 جندياً أفغانياً

تواصل حركة طالبان تنفيذ الهجمات لليوم الثاني على التوالي ضد الأمن الأفغاني بعد انتهاء هدنة عيد الفطر، حيث أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الجمعة، مقتل 14 جندياً وإصابة 3 بهجوم في ولاية بكتيا، بحسب ما ذكرت شبكة العربية نت.

هذا وقُتل أمس، 7 من قوات الأمن الأفغانية، في هجوم للحركة عقب انتهاء الهدنة مباشرة.

وحيدة شهكار الناطقة باسم حاكم بروان قالت إن المقاتلين هاجموا نقطة مراقبة في الولاية الواقعة شمال العاصمة كابول، موضحة أن "طالبان أيضاً تكبدت خسائر".

ومن جهته، ذكر قائد شرطة المنطقة حسين شاه، أن مقاتلي طالبان أضرموا النار في نقطة المراقبة ما أدى إلى مقتل خمسة من أفراد قوات الأمن.

ويشار إلى أن السلطات الأفغانية كانت أفرجت، الثلاثاء، عن مئات إضافيين من سجناء حركة طالبان، في وقت تزايدت فيه الدعوات لحث طالبان على تمديد وقف إطلاق النار الذي أعلنته لثلاثة أيام بمناسبة عيد الفطر، إلا أن الدعوات لم تفلح.

وفي آخر شباط / فبراير الماضي، وقّعت حركة طالبان وواشنطن اتفاقاً تاريخياً في الدوحة يقضي بسحب القوات الأميركية من أفغانستان خلال 14 شهراً، في حال وفاء حركة طالبان بالتزاماتها.

(ش ع)