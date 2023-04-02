هجوم صاروخي إسرائيلي على حمص هو الثالث في سوريا هذا الأسبوع

استهدفت صواريخ بعد منتصف ليل السبت مواقع في مدينة حمص ما أسفر عن أضرار مادية وإصابة خمسة عسكريين تابعين لقوات دمشق.

وهذه ثالث ضربة إسرائيلية بسوريا خلال ثلاثة أيام بعد استهداف دمشق لليلتين متتاليتين في 30 و31 آذار بغارات إسرائيلية.

قالت وزارة الدفاع التابعة لحكومة دمشق إن إسرائيل استهدفت مواقع في مدينة حمص في غارة في ساعة مبكرة من صباح الأحد، فيما قالت مصادر مخابراتية غربية إن الضربات استهدفت سلسلة من القواعد الجوية في المنطقة الوسطى من البلاد التي يتمركز فيها جنود إيرانيون، بحسب وكالة رويترز.

ورفض الجيش الإسرائيلي التعقيب على الأنباء عن الضربة الأخيرة في سوريا، وهي الثالثة منذ يوم الخميس، وبعد يوم واحد فقط من هجوم آخر يوم الجمعة قال "الحرس الثوري الإيراني" إنه أسفر عن مقتل أحد ضباطه.

وقال مصدران من أجهزة مخابراتية غربية لوكالة رويترز إن الضربات الصاروخية استهدفت القاعدة الجوية تي فور الكائنة غربي مدينة تدمر الأثرية، ومطار الضبعة القريب من مدينة القصير بالقرب من الحدود لبنان، حيث حزب الله المدعوم من إيران.

وقالت المصادر إن جنودا إيرانيين إلى جانب مقاتلين من حزب الله اللبناني يتمركزون في كلا المطارين، وهناك تواجد قوي لمسلحين موالين لإيران في تلك المنطقة بمحافظة حمص.

وقال مصدر عسكري سوري لوسائل إعلام تابعة لحكومة دمشق إن الضربات خلفت بعض الأضرار المادية، مع إصابة 5 عسكريين.

(م ش)