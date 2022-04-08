وفي التفاصيل، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن مسلحين مجهولين هاجموا بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة حاجزاً لمسلحين سابقين وخضعوا لـ "تسويات" بعد العام 2018 وباتوا في صفوف "الفرقة الرابعة"، وذلك في قرية القصير التابعة لناحية الشجرة في منطقة حوض اليرموك في الريف الغربي من مدينة درعا، مما أدى إلى إصابة اثنين من عناصر الحاجز، فيما لاذ المسلحون بالفرار .

وبذلك فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر كانون الثاني/ يناير، وفقًا لتوثيقات المرصد، 124 استهدافاً، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 102 شخص، هم: 53 من المدنيين بينهم سيدة وطفلان، و 35 من العناصر التابعين لحكومة دمشق والمتعاونين مع "الأجهزة الأمنية" وعناصر "التسويات"، و6 من المسلحين المحليين السابقين ممن أجروا "تسويات" ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها، ومرتزق سابق من داعش و5 مجهولي الهوية وعنصر من المجموعات الموالية لروسيا.

(د ع)