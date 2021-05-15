هجوم مسلح يسفر عن مقتل وإصابة 5 من قوات حكومة دمشق في درعا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بقيام مسلحين مجهولين باستهداف آلية تابعة للواء "112" التابع لقوات حكومة دمشق، بالأسلحة الرشاشة، وذلك في بلدة عين ذكر، ما أدى لمقتل 3 عناصر وإصابة اثنين آخرين بجروح على الأقل، لتستنفر قوات حكومة دمشق بعد ذلك وتستقدم تعزيزات إلى المنطقة، وتفرض حظر تجول في البلدة أيضًا.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، "فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من حزيران/ يونيو 2019 حتى يومنا هذا 1041 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين قتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 724، منهم 199 مدنيًّا بينهم 12 مواطنة، و21 طفل.

(ش ع)