هجوم مسلح في أنقرة

سُمع دوي انفجار أعقبته أصوات رصاصٍ قرب كزلاي في أنقرة، لتهرع بعدها سيارات الإسعاف نحو المنطقة، وأعلن وزير الداخلية علي يرلي كايا، تعرّض المديرية العامة للأمن في أنقرة لهجومٍ مسلح.

بيان صادر عن الوزارة

وأصدر وزير الداخلية التركي، على حسابه الرسمي على وسائل التواصل الافتراضي، بياناً حول الهجوم، إذ كشف قيام شخصين بتنفيذ هجوم مسلّح في مدخل المديرية العامة للأمن في أنقرة.

وأشار علي يرلي كايا خلال بيانه، إلى أنّ أحد المهاجمَين قد نفّذ هجوماً انتحاريّاً، فيما فقد المهاجم الآخر أيضاً حياته.

وأعلن يرلي كايا كذلك، عن إصابة عنصرَي أمن خلال الهجوم.

(ر)