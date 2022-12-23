هجوم مسلّح على الجمعية الكرديّة في باريس: فقدان شخصين لحياتهما

تعرّضت الجمعية الثقافية الكرديّة في حيّ سانت دينيسي في العاصمة الفرنسية باريس لهجومٍ مسلّح.

وبحسب الشهود فقد جاء شخصٌ يستقل سيارةٍ إلى الشارع الذي تقع فيه الجمعية، وبدأ بإطلاق الرصاص عليها.

كما أطلق المهاجم الرصاص الحيّ على مطعم كردي وصالون للحلاقة في الشارع ذاته.

وبحسب وسائل إعلام فرنسيّة نقلت عن مصادر في الشرطة، فقد أسفر هذا الهجوم عن فقدان شخصين لحياتهما وإصابة 4 آخرين.

هذا ولم تردّ بعد تفاصيل أخرى عن هذا الهجوم. فقد طوّقت الشرطة الجمعية ولا تسمح لأحدٍ بالاقتراب. كما لا ترد أي معلومات من داخل المركز أيضاً.

وأفاد أحد الشهود لفضائيّة Haber TV: "تقدّم شخص نحو الجمعية، وقام بإطلاق الرصاص الحيّ على الأشخاص الواقفين أمامها" وذكر الشخص ذاته أنّ 3 من الجرحى في حالة حرجة.

وبحسب وكالة فرانس برس (AFP)، فقد أعلنت مصادر من داخل الشرطة عن اعتقال المهاجم الذي يبلغ من العمر نحو 60 عاماً. فيما كشف شاهد آخر بأنّه تمّ إطلاق الرصاص على الجمعية سبع أو 8 مرّات.

والجدير بالذكر أنّ الهجوم وقع قبل الذكرى السنويّة العاشرة لاغتيال الثوريّات الكرديّات الثلاث (ساكينة جانسيز، فيدان دوغان، ليلى شايلمز) في الـ 9 من كانون الثاني عام 2013.

وأعلن رئيس بلدية باريس والمعاون الأوّل عبر تويتر عن إنشاء قسمٍ للطوارئ الطبيّة والنفسيّة في مبنى البلدية العاشرة في العاصمة.

وقالت النيابة العامة في باريس في تصريح لـ BFMTV: "تمّ فتح تحقيقٍ بخصوص جرائم العنف الشديدة والقتل العمد". وكشفت النيابة أنّ تمّ اعتقال شخصٍ يبلغ 69 عاماً من العمر.