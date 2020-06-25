هجوم للقوات الحكومية في إدلب والاحتلال التركي يزود المرتزقة بأسلحة متطورة

وقال المرصد السوري "وقعت اشتباكات عنيفة بين مرتزقة الجبهة الوطنية للتحرير من جهة، والقوات الحكومية من جهة أخرى، في محاولة تقدم ثانية نفذتها الأخيرة على محور بينين بعد فشل محاولتها الأولى مساء أمس".

وترافقت الاشتباكات مع قصف عنيف ومكثف، فيما تمكن المرتزقة من صد الهجوم مرة أخرى، وشاركت قوات الاحتلال التركي بذلك أيضاً عبر قصف صاروخي طال مواقع القوات الحكومية, وذلك بحسب المرصد.

وكان المرصد السوري قد رصد قبل ساعات وقوع اشتباكات عنيفة على محور حرش بينين في جبل الزاوية، إثر تصدي المرتزقة لمحاولة تسلل نفذتها القوات الحكومية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن استماتة المجموعات المرتزقة بالتصدي لهجمات القوات الحكومية تعود إلى المعدات المتطورة التي قدمتها تركيا لها.

(ش ع)