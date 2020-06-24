هجوم كوباني هدفه كسر إرادة المرأة الحرة وتأكيد لحقيقة الفاشية

أصدر مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا بيانًا ندّد فيه بهجمات الدولة التركية على مناطق شمال وشرق سوريا وطالب المجتمع الدولي بالخروج عن صمته.

وجاء في نص البيان :

"استمرارًا لنهجها العدواني الذي يستهدف شعوب المنطقة ونضالها في سبيل الديمقراطية والحرية، قامت قوات الاحتلال التركي بعدوان وحشي سافر على قرية حلنج التابعة لمقاطعة كوباني المقاومة، حيث قصفت بطائرة مُسيّرة منزلاً في القرية ما أدى إلى استشهاد ثلاثة من النساء المدنيات بينهن ناشطة نسوية، زهرة بركل، وعدد من الجرحى.

إن هذا العدوان الوحشي المستمر للدولة التركية على مناطق شمال وشرق سوريا واستهدافه للمدنيين وخاصة المرأة هو إنذار بمستويات أعلى من الخطورة لكسر إرادة المرأة الحرة وتأكيد لحقيقتها الفاشية وتاريخها الإجرامي وسياستها التوسعية وسجلها الحافل بمثل هذه الانتهاكات بحق شعوب المنطقة والذي بدأ مع الأزمة السورية واحتلالها للمدن والأراضي السورية كـ الباب وإعزاز وجرابلس وعفرين وسري كانيه وكري سبي.

ففي الوقت الذي كانت فيه المرأة ولا تزال في الخطوط الأمامية لمحاربة الإرهاب ولاسيما في كوباني، ودافعت عن الإنسانية جمعاء وماتزال تناضل من أجل تحقيق مستقبل أفضل لجميع شعوب المنطقة، وقف المجتمع الدولي متفرجًا وصامتا حيال هذه الجرائم، لا يحرك ساكناً.

إننا في مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا ندين ونستنكر هذا الاعتداء الوحشي بحق الناشطات والمدنيين ونطالب المجتمع الدولي بالخروج عن صمته والقيام بمسؤولياته لوقف آلة القتل التركية التي لم تتوقف رغم كل الاتفاقات والقرارات الدولية الملزمة لها، كما نطالب كل من الولايات المتحدة الامريكية ودولة روسيا الاتحادية بالقيام بمسؤوليتها لوقف إطلاق النار في شمال وشرق سوريا والضغط على الدولة التركية الفاشية لوقف عدوانها المستمر بحق شعوب المنطقة.

كما إننا نعاهد شعبنا على متابعة مسيرة النضال في سبيل الحرية والكرامة وندعوه إلى التكاتف، وخاصة المرأة للوقوف في وجه العدوان التركي المستمر على مناطقنا".

(س ع/س و)