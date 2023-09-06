أعلن حاكم أوديسا، أوليغ كيبر، الأربعاء، أن شخصاً قتل وتضررت "منشآت مرفأية وزراعية"، في هجوم شنته مسيّرات روسية على ميناء إسماعيل في منطقة أوديسا جنوبي أوكرانيا، حسب وكالة فرانس برس.

وقال كيبر عبر تلغرام، إن القوات الروسية "هاجمت ميناء إسماعيل في منطقة أوديسا بمسيّرات لأكثر من 3 ساعات"، وأضاف: "للأسف توفي شخص" في المستشفى متأثراً بجروحه، موضحاً أن الضحية من "العمال الزراعيين".

وأصبح ميناء إسماعيل على نهر الدانوب، من الطرق الرئيسة لتصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية، منذ وضعت موسكو في تموز حداً لاتفاقية برعاية الأمم المتحدة وتركيا، كانت تسمح لكييف بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وتضم منطقتا أوديسا وميكولاييف في جنوب أوكرانيا، موانئ ومنشآت أخرى حيوية للتجارة البحرية، وقد كثفت روسيا هجماتها عليهما منذ انتهاء الاتفاقية.

وتأتي هذه الاستهدافات، بعد الزيارة التي أجراها رئيس دولة الاحتلال التركي رجب طيب أردوغان لروسيا، التقى خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حاول فيها أردوغان إقناع الأخير بالعودة إلى اتفاق الحبوب، إلا أن التقارير الإعلامية أفادت بفشل هذه الجهود.

(م ش)