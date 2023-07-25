هجوم جديد مع اكتمال مئوية لوزان على مناطق الدفاع مديا

كشف المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي في 21 تموز عبر بيان كتابي، عن بدء جيش الاحتلال التركي في 19 تموز هجوماً جوياً وبرياً على منطقة تلة أورتي في متينا، منطلقة من أماكن تواجد قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني وقواعده، مؤكدةً على أن الأخير "حولت هذه المنطقة إلى نقطة تفتيش لجيش الاحتلال التركي، وتتعاون مع العدو بشكل علني وتدعمه".

في سياق متصل، أعلنت قوات الدفاع الشعبي، السبت الماضي، القضاء على 16 من جنود جيش الاحتلال التركي في زاب ومتينا، وإصابة مروحية.

وأتى الهجوم المشترك بين جيش الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني قبل أيام فقط من مئوية معاهدة لوزان التي وقعتها فرنسا وبريطانيا والدولة التركية الفاشية في الـ 24 من تموز عام 1923، في وقت ينظم فيه الكرد الكثير من الفعاليات بهدف التخلص من تداعيات تلك المعاهدة المشؤومة، وبعد قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي عقدت في ليتوانيا بين يومي 11 و12 تموز الجاري.

الهجوم المشترك ليس الأول من نوعه إذ سبق للحزب الديمقراطي الكردستاني أن شن هجمات مشتركة مع دولة الاحتلال ضد مقاتلي الحرية.

في أعوام 1992 و1995 و1997 هاجم الحزب الديمقراطي الكردستاني مناطق الدفاع مديا بالاشتراك مع دولة الاحتلال التركي، لكن في عام 2020 كثف من نشاطاته المعادية لحركة التحرر الكردستانية.

زينه ورتي وما بعدها!

في ربيع عام 2020 عمد الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى إنشاء قواعد في منطقة زينه ورتي ونشر قواته في تلك المناطق، بالإضافة إلى إنشاء قواعد دائمة في تلك الأراضي (مناطق دفاع مديا) والتي لم تتواجد فيها منذ عشرات السنيين، استخدمها الجيش التركي المحتل كمراكز استخباراتية وشن الهجمات.

وحينها جاء في بيان منظومة المجتمع الكردستاني: "حيث تعرضوا (مقاتلو الكريلا) للقصف نتيجة عمل استخباراتي، لا يوجد أي ثكنات أو معسكرات في المنطقة قريبة من مكان تمركز قوات الكريلا، سوى معسكر قوات البيشمركة التابعة للديمقراطي الكردستاني، من المفهوم أن المعلومات المتعلقة بمكان تواجد قوات الكريلا خرجت من داخله".

هجوم 24 نيسان وكمين خليفان

تجددت هذه الممارسات مرة أخرى، وحاولت قوات الديمقراطي الكردستاني إشعال فتيل حرب جديدة تخدم المحتل التركي، لم تتوقف الهجمات التركية على جبال كردستان تحت مسميات مختلفة منذ 24 نيسان عام 2021 في مناطق آفاشين، وزاب ومتينا.

وحذّرت منظومة المجتمع الكردستاني، الديمقراطي الكردستاني من أن تكون أداة لتنفيذ خطط دولة الاحتلال التركي، لكن الأخير وسّع دوره في الهجمات، ونصب كميناً لمقاتلي ومقاتلات الكريلا في منطقة خليفان بجنوب كردستان في أواخر آب عام 2021 وتسببت باستشهاد 6 مقاتلين ومقاتلات.

لم تتوقف الهجمات هنا فقط بل استمرت بهجوم جديد استهدف فرقة من الكريلا في وادي باليسان بخليفان مجدداً في ليلة 7 أيلول 2022، أسفر عن استشهاد 3 من مقاتلي الكريلا، وأصيب 2 منهم بجروح، في حين لم توضح إلى الآن سلطات الحزب الديمقراطي مصير المصابين وأماكن وجودهما.

(آ)

ANHA