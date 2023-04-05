هجوم جديد على إيران

بعد أيام فقط من الضربات الجوية الإسرائيلية في سوريا التي أصابت أهدافاً مرتبطة بإيران أدت إلى مقتل اثنين من "الحرس الثوري الإيراني"، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن إيران أحبطت هجوماً بطائرة مسيّرة على مصنع عسكري في أصفهان.

وأفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، اليوم، "تعرض مجمّع أمير المؤمنين التابع لوزارة الدفاع الإيرانية في أصفهان، الليلة الماضية، لهجوم فاشل من قبل طائرة مسيّرة صغيرة".

وأشارت الوكالة إلى أنه تم إسقاط هذه الطائرة الصغيرة بواسطة أنظمة الدفاع لحظة اقترابها من مجمع وزارة الدفاع.

وفي كانون الثاني، اتهمت إيران إسرائيل بهجوم بطائرة مسيّرة على مصنع عسكري بالقرب من مدينة أصفهان وسط البلاد.

(م ش)