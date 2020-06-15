هجوم إسرائيليّ على مواقع لحركة حماس ردّاً على إطلاق صاروخ من غزة

أفاد مراسلنا في غزّة، بأنّ طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي، قصفت مساء اليوم الإثنين، مواقع تابعة لحركة حماس، شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات بين المواطنين في غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيانٍ له، أنّ طائرات الجيش: " هاجمت هدفاً عسكريّاً يستخدم للنشاطات الأرضية، تابع لحماس جنوبي القطاع، بالإضافة الى قيام دبابة بقصف نقطة مراقبة تابعة للحركة، وذلك ردّاً على إطلاق الصاروخ".

وكان الإعلام الإسرائيلي، قد أعلن أنّ صاروخاً أطلق من قطاع غزة، وسقط في منطقة مفتوحة قرب مستوطنة (أشكول)، دون تسجيل إصابات.

وقطع هذا التصعيد العسكري المحدود، موجة من الهدوء غير المسبوق بين قطاع غزة وإسرائيل.

(ع م)