هجوم إسرائيلي على شمال غرب دمشق

وهزت انفجارات عنيفة العاصمة السورية دمشق ومناطق بريفها ظهر اليوم السبت، ناجمة عن استهداف إسرائيلي جديد على منطقة قدسيا وطريق البجاع والديماس، شمال غرب العاصمة دمشق.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فأن المنطقة المستهدفة تتواجد فيها مستودعات للسلاح والذخائر لحزب الله اللبناني والمجموعات التابعة لإيران، كما تتواجد مقرات عسكرية لقوات حكومة دمشق والفرقة الرابعة.

ومن جانبها، قالت وكالة سانا الناطقة باسم حكومة دمشق، إنه في حوالي الساعة 11,17 من صباح اليوم "أطلق العدو الإسرائيلي رشقة صواريخ أرض - أرض من اتجاه شمال فلسطين المحتلة مستهدفاً بعض النقاط في ريف دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

وأشارت الوكالة نقلاً عن مصادر إلى أن الهجوم أدى إلى إصابة جنديين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

هذا واستهدفت طائرة إسرائيلية في 25 تشرين الأول الجاري، بصاروخيين مركزيين عسكريين لقوات حكومة دمشق وحلفائها عند أطراف مدينة البعث وقرية الكروم في محافظة القنيطرة، ما أدى لخسائر مادية.

(ح)