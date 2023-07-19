هجوم إسرائيلي على محيط دمشق وإصابة عنصرين

شنّت إسرائيل هجوماً جوياً، استهدف محيط العاصمة السورية دمشق، ما أدى لإصابة عنصرين من قوات حكومة دمشق، إضافة إلى وقوع بعض الأضرار المادية، حسب ما نقلته وكالة تابعة لحكومة دمشق.

وأفادت الوكالة نقلاً عن مصادر عسكرية، بأنه حوالي الساعة 00:25 من فجر اليوم، نفذت إسرائيل هجوماً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال الجولان مستهدفة بعض النقاط في محيط دمشق.

وأدى الهجوم إلى إصابة عنصرين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية، فيما تصدت وسائط الدفاع الجوي السورية لصواريخ وأسقطت معظمها، حسب ما صرحت به الوكالة.

فيما أفاد المصدر السوري أن صواريخ إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية قرب مطار الديماس ومنطقة الصبورة، حيث توجد في المنطقة الفرقة الرابعة ومستودعات تابعة لحزب الله اللبناني.

وأضاف أن القصف "أدى إلى اندلاع النيران في المواقع المستهدفة، دون ورود معلومات عن قتلى".

(س ع)