هجوم بالأسلحة الثقيلة على قرية غرب كري سبي شن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته هجوماً بالأسلحة الثقيلة على قرية عبدك الصغيرة الآهلة بالمدنيين غرب مقاطعة تل أبيض/كري سبي المحتلة. خبر 10 تشرين الثاني 2020, الثلاثاء - 07:49 2020-11-10T07:49:00 كري سبي القصف الذي بدأ بعد منتصف الليل استمر لعدة ساعات ولم تتضح أضراره بعد. (م) ANHA إقرأ أيضاً منبج.. دورات أكاديمية لأعضاء المؤسسات لرفع مستوى الوعي والمعرفة تسعى أكاديمية الشهيد إسماعيل موسى من خلال دوراتها ... سوريا: 69إصابة جديدة و٤ حالات وفاة بفيروس كورونا أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم، تسجيل ٦٩ إصابة و٤... الاحتلال التّركيّ يقصف قريتي عين دقنة وبيلونية في الشهباء يواصلُ جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته قصف قرى مقا... الموقع القديم