هجوم بالأسلحة الثقيلة على قرية غرب كري سبي

شن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته هجوماً بالأسلحة الثقيلة على قرية عبدك الصغيرة الآهلة بالمدنيين غرب مقاطعة تل أبيض/كري سبي المحتلة.
خبر 2020-11-10T07:49:00 كري سبي

القصف الذي بدأ بعد منتصف الليل استمر لعدة ساعات ولم تتضح أضراره بعد.

(م)

ANHA


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