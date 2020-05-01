هجوم اسرائيلي ثان على الأراضي السورية في أقل من 24 ساعة

سُمع اليوم في ساعات الصباح الأولى دوي انفجارات عنيفة ضربت مدينة حمص ومحيطها، المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن الاصوات ناجمة عن قصف صاروخي إسرائيلي جديد، استهدف مستودعاً للذخيرة والصواريخ تابع لحزب الله اللبناني ضمن معسكر “الحسن بن الهيثم” الواقع على طريق حمص- تدمر.

وأشار المرصد إلى أن العملية أحدثت انفجارات عنيفة في المستودع بفعل الصواريخ الإسرائيلية، وتطايرت شظايا الانفجارات تلك إلى داخل مدينة حمص، فيما سبقت عملية الانفجارات محاولة تصدي دفاعات النظام الجوية للاستهداف الجديد.

وأكدت مصادر المرصد السوري بأن معسكر “الحسن بن الهيثم” هو للتدريب الجامعي، لكن حزب الله اللبناني اتخذه مقراً له قبل سنوات.

فيما نقلت وكالت سانا الموالية للحكومة على لسان محافظ حمص أن "الاعتداء على أحد المواقع العسكرية شرق حمص لم تعرف طبيعته بعد، وقد أدى إلى حدوث انفجارات وخروج أعمدة دخان من الموقع وتساقط قذائف في محيطه وإصابة عدد من المدنيين المارين"

هذا وكانت الطائرات الاسرائيلية قد استهدفت منتصف الليل مواقع القوات الحكومية والقوات الإيرانية، في منطقة تل أحمر وريف معرية غرب درعا، ومنطقة تل أحمر الغربي في القنيطرة قرب الحدود الإدارية مع محافظة درعا.

(ش ع)