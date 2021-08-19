هجوم على سيارة على طريق علي فرو تعرضت سيارة لهجوم على طريق علي فرو الواصل بين الطريق الدوليM4 ومدينة قامشلو. خبر 19 آب 2021, الخميس - 15:25 2021-08-19T15:25:00 قامشلو هذا ولم تتضح النتائج الناجمة عن الهجوم الذي حدث قبل قليل على بعد نحو 15 كم غرب مدينة قامشلو. (م) ANHA إقرأ أيضاً اتحاد أطباء إقليم الفرات يندد بهجوم الاحتلال التركي على مشفى شنكال ندد اتحاد أطباء إقليم الفرات هجوم طيران الاحتلال ا... الإدارة الذاتية تدعو وكالات الأمم المتحدة في سوريا لعدم تسييس ملف المساعدات الإنسانية دعا مكتب الشؤون الإنسانيّة في الإدارة الذاتية لشم... منظمات نسائية وحقوقية تطالب بغداد ودمشق بحماية سيادتهما ندّدت منظمات حقوقية ونسائية ومدنية، بهجمات الاحتل... الموقع القديم