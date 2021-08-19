هجوم على سيارة على طريق علي فرو

تعرضت سيارة لهجوم على طريق علي فرو الواصل بين الطريق الدوليM4 ومدينة قامشلو.
خبر 2021-08-19T15:25:00 قامشلو

هذا ولم تتضح النتائج الناجمة عن الهجوم الذي حدث قبل قليل على بعد نحو 15 كم غرب مدينة قامشلو.

(م)

ANHA


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