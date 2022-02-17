هجمات وجرائم الدولة التركية تجاوزت مرحلة الاستنكار

صعّدت الدولة التركية المحتلة من هجماتها على قرى ومخيمات مقاطعة الشهباء في الفترة الأخيرة.

وتسبّب قصف الدولة التركية المحتلة في جرح الأطفال والنساء وإلحاق الضرر بممتلكات المواطنين أيضاً. كما نزح بعض الأهالي من منازلهم هرباً من القصف.

حول ذلك تحدث الرئيس المشترك لمخيم عفرين، مسعود خلو، لوكالتنا، وأكد أنه نتيجة قصف الدولة التركية الثلاثاء، للمخيم تضرر جزء كبير منه، وخرج الأهالي بسبب سقوط القذائف خلف خيمهم مباشرة.

وأضاف خلو: "إن الدولة التركية تشن هجماتها العدوانية مدعية حماية حدودها، لكن لا توجد أي نقاط عسكرية قريبة من المخيم، ولم يلحِق المواطنون أي ضرر بحدود الدولة التركية كما تدّعي. كما أنه يعيش في هذا المخيم أطفال ونساء، إذاً بأي حق تستهدف المواطنين".

من جانبها قالت المهجرة هيفين دحود: "ليلة البارحة كنا جالسين مع أطفالنا في خيمنا، عندما سقطت القذائف فوق رؤوسنا. بأي حق تستهدف الدولة التركية مخيماتنا، وتبث الرعب في نفوس أطفالنا".

دعت هيفين دحود المجتمع الدولي إلى حماية حقوق الأطفال والنساء، لأنهم لا ذنب لهم ويتم استهدافهم كل فترة ظلماً، ودعت المجتمع الدولي إلى إيجاد حل للشعب للعودة إلى أرضه المسلوبة عفرين".

في الصدد تحدث أيضاً عضو مجلس ناحية الأحداث، حنّان إسماعيل، وقال: "عندما يحقق الشعب الكردي أي مكتسبات، تلجأ الدولة التركية إلى استهداف المواطنين لتحطيم إرادته ومقاومته، وكعادتها تستهدف الأطفال والنساء وممتلكات المواطنين".

وأكد حنّان إسماعيل أن هجمات الدولة التركية المحتلة تجاوزت الاستنكار وقال: "لأنها دولة محتلة وفاشية. إلا أننا نستنكر موقف الدول التي تدّعي حماية حقوق الإنسان وندعوها إلى وضع حد لجرائم الدولة التركية المحتلة".

ANHA