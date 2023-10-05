هجمات تركية على 11 مكاناً في إقليم الجزيرة

في خطوة عدوانية وصفتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق وسوريا بـ "سلوك عدواني يرتقي إلى جرائم حرب". يشن جيش الاحتلال وعبر الطائرات الحربية والمسيّرة والقصف المدفعي مناطق شمال وشرق سوريا وخاصة إقليم الجزيرة.

التصعيد التركي الأخير جاء بعد تصريحات وزير الخارجية التركية هاكان فيدان أمس، الذي قال: "جميع مرافق البنية التحتية والبنية الفوقية في العراق وسوريا، وكذلك نقاط الطاقة، أصبحت أهدافاً مشروعة".

استهدفت دولة الاحتلال التركي أمس، وبعد تصريحات هاكان فيدان معملاً لمواد البناء في مدينة الحسكة، أصيب على إثره 3 مواطنين.

وصباح اليوم، صعّد الاحتلال التركي هجماته ضد إقليم الجزيرة، حيث شنت الطائرات الحربية والمسيّرة التابعة للاحتلال ومنذ ساعات الصباح الأولى مدينة الحسكة، وركّزت قصفها على منشأة حيوية غربي مزارع مشيرفة حمة شمالي المدينة، على الطريق الواصل بين مدينة الحسكة وتل تمر، وأصيب 3 مواطنين بجروح. أعقبه قصف سيارة مدنية على طريق مشيرفة الحسكة، وحسب المعلومات هناك ضحايا جراء القصف.

وعاود جيش الاحتلال التركي قصف محطة حمة في مدينة الحسكة عدّة مرات.

كما استهدف الطيران الحربي التركي محيط مخيم واشو كاني الواقع غربي مدينة الحسكة الذي يأوي مهجري منطقة سري كانيه أكثر من 5 مرات متتالية.

وتشهد الآن سماء مدينة الحسكة تحليقاً مكثّفاً للطيران الحربي.

وفي مقاطعة قامشلو، استهدفت دولة الاحتلال التركي قرابة الساعة الـ 10.45 محيط سد جل آغا، وألحق أضراراً مادية.

واستهدف جيش الاحتلال التركي قرابة الساعة الـ 11.00 قرية تل حبش، 3 كم جنوبي ناحية عامودا. وكان هناك شهداء وجرحى.

واستهدفت مسيّرة للاحتلال التركي قرابة الساعة الـ 11.30 قرية الطويلة في الريف الغربي لناحية تل تمر بمقاطعة الحسكة.

(أ ب)

ANHA