هجمات تركيا.. لماذا شنكال وفي هذا التوقيت؟

تعرضت مناطق شنكال ومخيم مخمور للاجئين ومناطق الدفاع المشروع في باشور (جنوب كردستان) منتصف ليلة أمس، لقصف عنيف من قبل طائرات الاحتلال التركي، استكمالاً لسلسلة جرائمه المتواصلة ضد الشعب الكردي.

داعش كان هناك

وحول هذه الهجمات قال مدير مركز كرد بلا حدود، كادار بيري "الذي يبادر إلى ذهننا في البداية أن داعش كان يسيطر على شنكال لفترة زمنية ليست بقصيرة, لماذا لم يقم الجيش التركي وطائراته بقصف داعش هناك؟ لماذا القصف الآن؟".

وأضاف بيري في تصريح لوكالتنا "تركيا قصفت قبل الآن وقصفت بالأمس وربما تقصف في المستقبل أيضاً, كل ذلك لأنه تم تدمير داعش, التي كان تركيا تدعمها من أجل تنفيذ مخططاتها الاحتلالية على المنطقة كاملة".

دائماً هناك توقيت لأي حدث تركي

وحول توقيت هذه الهجمات قال بيري "دائماً هناك توقيت ما, لحدث تركي همجي ما، تركيا تنتظر توافقات وتناقضات دولية, تلعب على الحبلين بين الشرق والغرب, وتقوم باستهداف كل من يقف في وجه مخططاتها, الآن من يقف في وجه مخططات الأتراك ويفشل سياساتهم في سوريا هم الكرد وقوات سوريا الديمقراطية وأيضاً في العراق هم جزء من قوات حماية شنكال, ومقاتلو حزب العمال الكردستاني هناك من أفشلوا مخططات داعش وتركيا، لذلك هي تقوم باستهدافهم وبشكل دائم".

وأوضح "لا يمكن حصر التوقيت بالنسبة لتركيا, لأنها دائماً تستهدف كل مقاتلي الحرية, كل من يطالبون بالمساواة داخل وخارج تركيا, كل من يريد الديمقراطية في جوار تركيا, لأن الديكتاتوريات وتحديداً أردوغان الآن جل هدفهم هو ضرب هذه المناطق الناشئة للديمقراطية خوفاً من أن تنتقل عدواها إلى داخل تركيا".

وأضاف "لذلك لن يكون هناك توقيت معين لحدث ما, دائماً تركيا تستغل كل الظروف في أي مكان, تستغل الظروف المحلية والدولية, لا يمكنها الانكفاء إلى الداخل بسبب ظروفها السيئة جداً اقتصادياً وسياسياً وتحديداً لحزب العدالة والتنمية, لذلك سيبقون يحاربون في الخارج, سيحاولون احتلال مناطق أخرى, نجدهم في ليبيا ومحاولات في اليمن, سيتكرر كل هذا. التوقيت ليس مهم بالنسبة لتركيا, لكن جل هدفها هو ضرب هذه القوى".

لماذا تخطط تركيا؟

وحول المخطط التركي يرى بيري "احتلال كامل المنطقة, وإعادة أمجاد العثمانيين البائدة, هذا ما يخطط له أردوغان وتركيا, وهذا ما يريدونه, وكما كانت الدولة العثمانية سابقاً تحارب الآخرين بالآخرين, ها هو التركي يفعل ذلك فهو يحارب الليبيين بالسوريين, وسوف يستخدم الليبيين والسوريين في مناطق أخرى سواء في تونس أو مصر أو أي مكان آخر, هذه هي سياسيات الدولة التركية, القديمة الجديدة العثمانية الأتاتوركية الأردوغانية هي نفسها وما زالت مستمرة".

على العرب والأوربيين الوقوف في وجه المد التركي

وطالب بيري كافة القوى المطالبة بالحرية والديمقراطية في كل دول العالم وليس الكرد فقط بالوقوف في وجه تركيا وتحديداً العرب منهم وقال "على العرب أن يتحركوا، على الدول العربية سواء كانت مصر أو المملكة العربية السعودية, الإمارات, أن تتحرك وبقوة لوقف هذا المد التركي وهذه الهجمة التركية, الآن ربما هي شمال العراق «كردستان الجنوبية», لكن أهداف تركيا لا تشمل تلك المنطقة فقط, إنما كامل المناطق التي كانت سابقاً تحت سيطرة الدولة العثمانية, هي تريد إعادة أمجاد تلك الدولة بالسيطرة على كامل الدول العربية عبر تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي, إنها تستخدم هذا التنظيم من أجل تنفيذ أجنداتها ومآربها".

وأضاف "كذلك الأمر بالنسبة للأوروبيين، فتهديدات أردوغان لأوروبا وتحديداً فرنسا بشكل مباشر وتهديدهم باللاجئين سابقاً كانت عبر بوابة اليونان, والآن من ليبيا بشكل مباشر، حيث ستكون هناك تهديدات وخطورة أكبر على الأوربيين, وعليهم أن يعوا هذه المسألة ويتحركوا بشكل سريع".

(ح)

ANHA