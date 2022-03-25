هجمات صاروخية تستهدف مدن ومنشآت سعودية

وأعلن التحالف العربي عن سقوط مقذوف معاد على محطة لتوزيع الكهرباء في صامطة.

وأوضح أن حريقا محدودا اندلع بالمحطة، مشيرا إلى عدم سقوط أي خسائر بشرية. وقال: "نمارس ضبط النفس ونحتفظ بحق الرد بالتوقيت المناسب".

كما أعلن التحالف عن "استهداف عدائي لخزانات الشركة الوطنية للمياه بظهران الجنوب"، مشيرا الى وقوع "أضرار مادية ببعض المركبات المدنية والمنازل السكنية جراء الهجمات".

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر لم تسمه قوله إن مخزنا تابعا لشركة أرامكو النفطية في مدينة جدة السعودية قد تعرض لهجوم.

وكانت الوكالة قد نقلت في وقت سابق، عن شهود عيان في المدينة الواقعة على البحر الأحمر، قولهم إن رأوا سحابة من الدخان الأسود تتصاعد من إحدى مناطق المدينة .

بدوره قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى عسيري، في تغريدة له على تويتر، إن الحركة ستعلن في وقت لاحق اليوم عن تفاصيل "عملية واسعة ونوعية في العمق السعودي"، مضيفا أن الإعلان سيتم في "السابعة وعشرين دقيقة".

(ي ح)