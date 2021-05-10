هجمات صاروخية من غزة على إسرائيل رداً على أحداث القدس: تصعيد واسع يلوح في الأفق

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، أنها وجهت ضربة صاروخية لـلبلدات الإسرائيلية في مدينة القدس، رداً على "الاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في باحات المسجد الأقصى".

وقالت إنها مستعدة للرد بمستوىً "أعلى في حال تمادى الاحتلال في عداونه".

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن رصده إطلاق 7 قذائف صاروخية باتجاه مدينة القدس، وقال أن "منظومة الدفاع الجوي اعترضت إحداها. وأنباء عن سقوط 4 صواريخ في محيط مدينة القدس المحتلة؛ وسماع دوي انفجارات في أرجاء المدينة".

على صلة، قالت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها قصف "مستوطنات غلاف غزة، بعشرات الصواريخ". إلى جانب "استهداف جيب عسكري إسرائيلي شرق حدود قطاع غزة".

يقدر الإعلام الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي سيشن عملية عسكرية واسعة على قطاع غزة، رداً على تصعيد الفصائل. وقرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، تعليق تدريب هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي، الشامل والذي كان سيتسمر لمدة شهر، وأوعز كوخافي لقواته بـ"تركيز الجهود على الاستعداد والتأهب لسيناريوهات التصعيد".

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أصيب عشرات الفلسطينيين بجراح مختلفة، بينهم حالاتٍ خطرة، إثر مواجهات "اندلعت عقب طرد القوات الإسرائيلي الفلسطينيين بالقوة من باحات المسجد الأقصى، تمهيداً لتسهيل اقتحامه من قبل الإسرائيليين للاحتفال بعيد السيطرة على القدس".

(ع م)