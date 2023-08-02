هجمات متبادلة بالمسيّرات بين أوكرانيا وروسيا وتزايد حدّة التصعيد

وقال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، إن المعلومات الأولية تشير إلى سقوط حطام طائرة مسيّرة في منطقة سولوميانسكي وسط كييف، مضيفاً أن فرق الطوارئ انتقلت إلى الموقع بالفعل.

وتأتي هذه الأنباء عقب تعرّض العاصمة الروسية موسكو، لهجمات بطائرات مسيّرة خلال الأيام الماضية.

وتعرّض مبنى شاهق في الحي التجاري في موسكو، يضم ثلاث وزارات حكومية روسية للقصف بطائرة مسيّرة الثلاثاء، وذلك للمرة الثانية في 3 أيام، في ما وصفته روسيا بمحاولة "هجوم إرهابي" أوكراني.

وقال مستشار رئاسي أوكراني إن موسكو يجب أن تتوقع المزيد من الهجمات بالطائرات المسيّرة و"المزيد من الحرب".

وفي سياق متصل، قال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية، إن طائرات مسيّرة روسية هاجمت في ساعة مبكرة اليوم الأربعاء، ميناء ومنشآت لتخزين الحبوب في المنطقة الساحلية الواقعة جنوب أوكرانيا، ما أدى إلى اشتعال النيران في بعض المنشآت.

وتزايد التصعيد في أوكرانيا منذ انتهاء قمة حلف الناتو التي ركّزت على الحرب الأوكرانية ومواجهة روسيا، كما أن التصعيد زاد أكثر بعد إيقاف روسيا لاتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية.

(ي ح)