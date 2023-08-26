هجمات مكثفة على مناطق باشور كردستان بعد زيارة وزير خارجية الاحتلال التركي

أفاد مصدر محلي نقلت عنه وكالة روج نيوز، اليوم السبت، بتعرض قرى ناحية كاني ماسي، التابعة لقضاء آمدية في باشور كردستان، إلى قصف مكثف من قبل طائرات ومدفعية جيش الاحتلال التركي منذ منتصف ليل أمس وحتى ظهر اليوم.

وذكر المصدر أن المدفعية التركية قصفت قريتي "بيتكار" و"كورى زيري" التابعتين لناحية كاني ماسي في قضاء آمدية.

وأكد المصدر أن الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال التركي قصفت محيط قرية "زيوة" و"سيري" و"رشافا" في ناحية ديرلوك.

وأضاف المصدر أن هذه الهجمات أدت إلى اندلاع حرائق في مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والغابات، دون وقوع إصابات بشرية جراء هذه الهجمات.

ويأتي هذا التصعيد بعد يومين من زيارة وزير خارجية دولة الاحتلال التركي إلى هولير، ولقائه بمسؤولين في الحزب الديمقراطي الكردستاني.

(س ع)