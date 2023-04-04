هجمات إسرائيلية جديدة على محيط دمشق

ونقلت وكالة تابعة لحكومة دمشق عن ما أسمته مصدر عسكري قوله إنه: "في تمام الساعة الثانية عشرة و15 دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق والمنطقة الجنوبية، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

وأضاف البيان إن: "العدوان أدى إلى استشهاد مدنيين اثنين ووقوع بعض الخسائر المادية".

وبدوره، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الصواريخ "استهدفت مناطق عسكرية للميليشيات الإيرانية، ومراكز الدفاع الجوي التابع للنظام في مناطق عدة، حيث استهدف صاروخ إسرائيلي نقطة رادار تل الصحن التابعة لقوات النظام شرقي قرية لهويا بريف السويداء".

وكثفت إسرائيل خلال الأيام الماضية من هجماتها على الأراضي السورية، وكانت هجمات إسرائيلية استهدفت مواقع ومطارات بها قوات إيرانية خلال الساعات الماضية، كان أبرزها الهجوم على دمشق، الجمعة، الذي قتل فيه ضباط وعسكريون إيرانيون.

ويذكر بأن إسرائيل استهدفت الأراضي السورية 10 مرات منذ مطلع العام الجاري 2023.

(ي ح)