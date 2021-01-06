هجمات إسرائيلية جديدة على جنوب سوريا

أعلنت حكومة دمشق بأن دفاعتها الجوية تتصدى لهجمات إسرائيلية جنوب البلاد.
خبر 2021-01-06T23:37:00 مركز الأخبار

وقالت وكالة سانا الرسمية أن الدفاعات الجوية تتصدى "لعدوان إسرائيلي" في سماء المنطقة الجنوبية.

(ي ح)


إقرأ أيضاً