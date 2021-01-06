هجمات إسرائيلية جديدة على جنوب سوريا أعلنت حكومة دمشق بأن دفاعتها الجوية تتصدى لهجمات إسرائيلية جنوب البلاد. خبر 06 كانون الثاني 2021, الأربعاء - 23:37 2021-01-06T23:37:00 مركز الأخبار وقالت وكالة سانا الرسمية أن الدفاعات الجوية تتصدى "لعدوان إسرائيلي" في سماء المنطقة الجنوبية. (ي ح) إقرأ أيضاً العثور على جثث 6 أشخاص في مخيّم الهول مقتولين بطلقتين في الرّأس –تم التحديث عثرت قوى الأمن الداخلي خلال يومين على جثث 6 أشخاص ف... لليوم الثاني.. المجلس التنفيذيّ في إقليم الفرات يعقد اجتماعه السنويّ، ويختتمه بجملة من القرارات يعقد المجلس التنفيذيّ في إقليم الفرات لليوم الثان... الاحتلال التّركيّ ومرتزقته يعاودون قصف محيط الطّريق الدّوليّ بريف عين عيسى يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بالأسلحة الثقيل... الموقع القديم