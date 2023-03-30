هجمات الاحتلال التركي تُطرح ضمن جدول أعمال البرلمان النمساوي

أعدت أحزاب المعارضة؛ الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي (SPO)، حزب الحرية النمساوي (FPO) ، المنتدى الليبرالي والنمسا الجديدة (NEO) مسودة قانون بشأن هجمات الدولة التركية على روج آفا وجنوب كردستان الواقعتين داخل الحدود المصطنعة للعراق وسوريا، وطُلب في مسودة القانون وضع حد للهجمات التركية والامتثال للقانون الدولي.

كما دعت المسودة حكومة فيينا لتحذير إدارة أنقرة، حيث وضعت المسودة في البداية على جدول أعمال لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الوطني الأسبوع الماضي، بعد المناقشات في اللجنة، أعلن شركاء الحكومة في حزب الشعب النمساوي (OVP) وحزب الخضر، عن دعمهم لمسودة القانون.

وصرح حزب الشعب النمساوي، الشريك الرئيس للحكومة التي تتولى رئاسة الوزراء على وجه الخصوص، أنه يجب بذل الجهود لضمان تحقيق تركيا لقيم سيادة القانون وحقوق الإنسان، الإفراج عن الصحفيين المسجونين وإنهاء الضغوط ضد حزب الشعوب الديمقراطي، من ناحية أخرى، طالب الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي (SPO) المعارض وزير الخارجية، ألكسندر شالنبيرغ بإصدار بيان يدين قضية الإغلاق ضد حزب الشعوب الديمقراطي.

وبعد المناقشات في اللجنة، ستطرح مسودة القانون، التي اتخذت شكلها النهائي باقتراح من الحكومة وأحزاب المعارضة على جدول أعمال البرلمان الوطني ظهر اليوم، حيث تم إعداد المسودة من قبل النائب رينهولد لوباتكا، إيوا إرنست دزيدزيك، بترا باير ود، هيلموت براندشتيتر، من المتوقع أن يتم الموافقة عليها بأغلبية الأصوات في جلسة اليوم.

(م ش)