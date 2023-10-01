هجمات الاحتلال التركي تطال 40 مركزاً في عفرين والشهباء خلال أيلول

كشف المركز الإعلامي لقوات الحماية في الشهباء، حصيلة هجمات دولة الاحتلال التركي على منطقتي عفرين والشهباء، خلال الفترة الممتدّة بين 2 و29 أيلول المنصرم.

وبحسب هذه الحصيلة، فقد شنّ المحتلّون 91 هجوماً بالقذائف المدفعيّة والدبابات والهاون والصواريخ والطائرات المسيّرة المسلّحة، على قرى وبلدات منطقتي عفرين والشهباء، إذ قصفها بـ 230 قذيفة هاون، 263 قذيفة مدفعيّة و4 مسيّرات انتحاريّة، ولم تسفر هذه الهجمات عن أي خسائر بشريّة، لكنّها ألحقت أضراراً بممتلكات الأهالي.

وقصفت دولة الاحتلال التركي في الـ 28 من أيلول المنصرم، نقطةً تابعة لقوات حكومة دمشق في قرية بيلونية في الشهباء، ما أسفر عن إصابة 4 عناصر للقوات.

(ر)