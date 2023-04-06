هجمات الاحتلال التركي تستمر و HPG تعلن استشهاد المقاتل كوجر في متينا

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً بهذا الخصوص، جاء فيه:

"المعلومات حول الهجمات التي قام بها جيش الاحتلال التركي هي كما يلي:

في 4 نيسان قصف جيش الاحتلال التركي محيط قرية جمروبوتكي في كارى ومنحدرات خيري مرتان بالطائرات الحربية.

في 5 نيسان قصف جيش الاحتلال التركي خنادق المقاومة في جمجو وسيدا 13 مرة بالمدافع والدبابات والأسلحة الثقيلة.

استشهاد مقاتل في متينا

استشهد الرفيق كوجر دوغان في 7 آذار 2023 في منطقة تلة إف إم في متينا نتيجة هجوم للعدو التركي، بالرغم من أن قواتنا قد أوقفت العمليات العسكرية ضد العدو بقرار من حزبنا، إلا ان العدو يواصل هجماته ضد قواتنا بلا توقف، لقد ناضل رفيقنا كوجر في العديد من ساحات المقاومة في إطار حملة زاغروس الثورية ومقاومة خابور للشهيد سافاش مرعش بروح التضحية الآبوجية كمثال لمناضل آبوجي فدائي، وأصبح أحد رفاقنا الذين أفشلوا أحلام العدو، نعزي عائلته الكريمة وعموم شعبنا الكردستاني الوطني".

المعلومات المفصلة حول هوية رفيقنا الشهيد:

الاسم الحركي: كوجر دوغان

الاسم والكنية: محمد صالح أردال

مكان الولادة: شرناخ

اسم الأم والأب: خيرية ـ عابد

مكان وتاريخ الاستشهاد: 7 آذار 2023 / متينا

(سـ)