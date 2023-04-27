هجمات الاحتلال التركي تستمر بالأسلحة المحظورة

وجاء في بيان المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي HPG حول هجمات دولة الاحتلال التركي:

"منطقة زاب

في 26 نيسان عند الساعة الـ 09:30 شن جيش الاحتلال التركي بالأسلحة الثقيلة هجوماً على جبهات المقاومة في سيدا، حيث ردت قواتنا في إطار الدفاع المشروع على الهجوم ما أدى إلى اندلاع المعارك.

في 26 نيسان عند الساعة الـ 11:30 شن جيش الاحتلال التركي هجوماً على ساحة المقاومة تلة جودي، وفي إطار الدفاع المشروع ردت قواتنا على الهجوم ما أدى لاندلاع المعارك.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالأسلحة المحظورة:

قصف جيش الاحتلال التركي في 26 نيسان جبهات المقاومة في منطقة سيدا بالأسلحة المحظورة.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

قصف جيش الاحتلال التركي في 25 و26 نيسان ساحة دولا ميران التابعة لغاري ثلاث مرات بالطائرات الحربية.

قصف جيش الاحتلال التركي في 26و27 نيسان جبهات المقاومة في ساحة المقاومة تلة جودي وتلة FM في جمجو وسيدا 24 مرة بالأوبيس والأسلحة الثقيلة".

(سـ)